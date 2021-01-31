İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 çocuğun yürek sızlatan görüntüleri

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaklaşık 14 yaşlarında olan 3 çocuğun bahçe duvarının arkasına gizlenerek uyuşturucu madde kullandıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaklaşık 14 yaşlarında olan 3 çocuğun bahçe duvarının arkasına gizlenerek uyuşturucu madde kullandıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Sapanca'da yaklaşık 14 yaşlarında olan 3 çocuğun bahçe duvarının arkasına saklanarak uyuşturucu madde kullandıklarını görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. O anları kayda alan vatandaş, ‘Nereye gidiyor bu nesil' diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Uyuşturucu yaşının çocuklara kadar düştüğünü belirten vatandaşlar, yürekleri sızlatan bu durumu önlemek için çalışma yapılmasını istedi. Polis, görüntülere ilişkin inceleme başlattı.


Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çocukların ellerindeki pet şişeyle uyuşturucu madde kullandıkları görülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.