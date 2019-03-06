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3 farklı araçtan akü çalan şahıs tutuklandı

Sakarya’nın Adapazarı ve Erenler ilçelerinde gece geç saatlerde park halinde bulunan 3 farklı araçtan akü çalan şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçelerinde gece geç saatlerde park halinde bulunan 3 farklı araçtan akü çalan şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik operasyonlara devam ediyor. Adapazarı ve Erenler ilçelerinde gece geç saatlerde park halinde bulunan 3 farklı araçtan meydana gelen akü hırsızlığı olayı ile ilgili harekete geçen ekipler, incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık olayını R.Ç. (37)'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Daha sonrasında Arifiye ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda R.Ç. yakalandı.


Yakalanarak gözaltına alınan R.Ç. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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