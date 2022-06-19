3 gündür haber alınamıyordu, evinde cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden üç gündür haber alınamayan 55 yaşındaki adam, evinde ölü halde bulundu.

Olay, Karasu'nun Yalı Mahallesi 101.Sokak üzerinde bulunan dört katlı binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaklaşık altı ay önce Karasu'ya yerleştiği öğrenilen 55 yaşındaki Aydın Altınkalem'den komşuları üç gündür haber alamadı. Durumun haber verilmesi üzerine polis ekipleri eve çilingir yardımıyla girdi. Eve giren ekipler, Altınkalem'i hareketsiz halde bulması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 55 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken Altınkalem'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.