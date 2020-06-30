3 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi ormanda bulundu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 gün önce evden çıkarak bir daha geri dönmeyen 70 yaşındaki adamın cesedi AFAD ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu öğrenilen 70 yaşındaki Ersin Doğan, 3 gün önce evden çıktı. 3'üncü günde de eve dönmeyen Doğan için aile, AFAD ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine Hendek ilçesi Uzuncaorman Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde AFAD ekiplerince Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.