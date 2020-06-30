İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi ormanda bulundu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 gün önce evden çıkarak bir daha geri dönmeyen 70 yaşındaki adamın cesedi AFAD ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 gün önce evden çıkarak bir daha geri dönmeyen 70 yaşındaki adamın cesedi AFAD ekiplerince ormanlık alanda bulundu.


Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu öğrenilen 70 yaşındaki Ersin Doğan, 3 gün önce evden çıktı. 3'üncü günde de eve dönmeyen Doğan için aile, AFAD ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine Hendek ilçesi Uzuncaorman Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde AFAD ekiplerince Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.


Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.