3 ilçenin bağlantı sağlayan yolda çalışmalar devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erenler Şehir İlhan Aras Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. 3 ilçeye bağlantıyı sağlayan duble yol, yeni yüzüyle bölge ulaşımı için önemli bir kolaylık sunacak. Başkan Yüce, “Yalnızca asfaltı ile değil çevresi, peyzajıyla şehrimize yakışan bir cadde haline geliyor, vatandaşımıza hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin en büyük caddelerinden birisi olan Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerine bağlantı yolu olarak kullanılan Şehit İlhan Aras Caddesi'nde devam eden yol yenileme ve çevre düzenlemesi çalışmasını yerinde inceledi. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekiplerinden çalışmanın son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Yüce, yolun en kısa sürede hizmete açılması için talimat verdi.

Ulaşımda Sakarya'ya büyük bir ivme kazandırdıklarını belirten Başkan Yüce, “Erenler ilçemizde uzun süren hummalı çalışmalarımız sonunda tamamlanıyor. Vatandaşlarımızın kaliteli bir hizmet almaları için ekiplerimiz hem altyapıyı hem de üst yapıyı baştan sona yeniliyor. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra gidiş ve geliş çift yön duble yol, Sakarya'mızın 3 ilçesine ve merkezine kolay bir ulaşıma imkan sunacak. 3 ilçemize güçlü bir bağlantı olacak bir caddeyi hazırlıyoruz” dedi.

Yüce, “Sadece asfalt olarak değil aynı zamanda çevre düzenlemeleri için ekiplerimiz caddemize yeni bir çehre kazandırıyor. Her yönüyle kentimize yakışan bir cadde haline geldi. Bazı noktalarda genişliği 43 metreye kadar çıkardık, 4 buçuk metre genişliğe sahip toplam 9 metrelik iki kaldırım inşa ettik. Gerçekten standartların üzerinde, kaliteli bir çalışma oldu. Ekiplerimize işlemlere hız vermeleri için talimatlarımızı verdik. İnşallah caddemizi en kısa sürede şehrimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.