3 katlın binanın son katında çıkan yangın panik oluşturdu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde üç katlı binanın son katında panik oluşturan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karasu Mahallesi'nde bulunan üç katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.