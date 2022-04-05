3 kişinin öldüğü olayda acı detay: Olay anında bir çocuk balkonda kurtarılmayı beklemiş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden 3 kişinin öldürülmesine ilişkin meydana gelen olayda acı bir detay ortaya çıktı. Amcasının dehşet saçarak silahla babası, annesi ve kardeşini öldürdüğü olay esnasında ismi henüz öğrenilemeyen çocuğun balkonda kurtarılmayı beklediği ortaya çıktı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta meydana geldi. Tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Ç.G.(54), kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye (59) ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e (31) silahla kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Konuya ilişkin polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında cenazeler Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Ç.G.'nin kardeşinin evine gelerek dehşet saçtığı esnada diğer bir yeğeninin de balkona kaçarak saklandığı ve polisler gelince kurtulduğu öğrenildi.