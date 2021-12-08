3. Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu tamamlandı

Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu (ISCAT)' tamamlandı.

Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu (ISCAT)' tamamlandı. Ulusal ve uluslararası düzeydeki kurumlardan akademisyenlerin ve uzmanların bir araya geldiği sempozyumda kritik ve analitik düşünmenin geniş kitleler tarafından anlaşılmasına, yaygınlaştırılmasına ve sistematiğinin oluşmasına katkı sağlamak hedeflendi. ‘Dijital Dünya Değişim ve Kritik Analitik Düşünme' ile ‘Hayatın Anlamı Farkındalık ve Kritik Analitik Düşünme' başlıklı iki panelin gerçekleştirdiği sempozyumda İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün ‘İktisat, Tarih ve Kritik Analitik Düşünme' başlıklı bir konuşma yaptı. Sempozyumun 10 farklı oturumunda; Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Libya, Bosna Hersek, Umman, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkiye dahil olmak üzere 9 farklı ülkeden kritik analitik düşünme, eğitim, dil, edebiyat, hukuk, siyaset, ekonomi, ilahiyat ve sosyoloji gibi alanlardan 52 bildiri sunuldu.

Sempozyumun açılışında bir konuşma gerçekleştiren ve diğer ayaklarının online değil de yüz yüze yapılması temennisini ifade eden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Sempozyumun ilkinden itibaren bizi geçmiş yıllarımıza götüren dostlarla buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. İşin duayeni hocalarımız bu sempozyuma katılıyor. Sempozyumun düzenleyicileri arasında yer alan genç ve dinamik bir üniversite olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kritik analitik düşünmenin üniversitemizde yaygınlaşması için buna derslerimizde yer veriyoruz. Kültürümüzdeki istişarenin de bu kavrama ciddi katkıları olduğunu vurgulamakta fayda var. İş dünyasının aradığı nitelikler arasında kritik analitik düşünme giderek yükselen bir öneme sahip. 2025 yılında ilk sırada yer alacağına ilişkin de bir öngörü var. Biz Türkiye'de önemli bir sorun olarak gördüğümüz olayı kritik ederek ve analizlerini gerçekleştirerek çözüme kavuşturmayı amaçladık. İş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik olarak +1 Eğitim Modeli'ni ortaya koyduk. Ve bu model diğer üniversitelerimiz tarafından da kabul gören bir kritik analitik düşünme örneği oldu” dedi.