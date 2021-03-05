3 yaşındaki çocuğun 4'üncü kattan düşme anı kamerada

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5 katlı binanın 4'üncü katıdan düşen 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı. Çocuğun yere düştüğü korku dolu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç olay, Karasu ilçesi İncilli Mahallesi 620. Sokak üzerinde bulunan beş katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olan ve henüz kimliği belirlenemeyen 3 yaşındaki bir çocuk, 5 katlı binanın dördüncü katından aşağıya düştü. Açık olan camdan dengesini kaybederek asfalta düşen çocuk ağır yaralandı. Olayı fark ederek çocuğun yardımına koşan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ekiplerin ilk müdahalesi sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, çocuğun asfalta düştüğü anlar ise bölgede bulunan bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; çocuğun asfalta düşmesi ve daha sonrasında olayı görerek çocuğun yardımına koşan vatandaşlar yer alıyor.

Duyduğu gürültü üzerine dışarıya çıktığını belirten esnaf Osman Kaba, “Dışarı çıktığımda çocuk yerde yatıyordu. Birileri toplandı, ambulans çağırıldı. Ambulans ile gitti çocuk. Çocuk yaşıyordu yalnız” dedi. Çocuğun düştüğünü çevredeki vatandaşlardan duyduklarını belirten Cumhur Küçük, “Çocuğun düştüğünü görmedik biz. Yemek yiyorduk. Dediler ki çocuk düşmüş. Çıktık, baktı, çocuk orda yatıyordu. İki üç bayan çocuğun başını ovuyordu biraz. Beş dakika çocuk cansız kaldı. Sonra çocuk ağlamaya başladı. Ambulansı aradık. Ambulans geldi götürdü. Çocuk Suriyeliymiş” diye konuştu.