30 hanenin su sorunu çözüldü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Geyve'nin Alifuatpaşa Mahallesindeki 30 hanenin içmesuyu sorunu çözüldü.

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Geyve Alifuatpaşa mahallesinde başlatılan 2 bin 700 metrelik içmesuyu hattı çalışması tamamlandı. Okul sokak bölgesinde gerçekleştirilen yatırım neticesinde 30 hanenin yaşadığı içmesuyu problemi çözüme kavuştu. Konuya ilişkin SASKİ'den yapılan açıklamada, “Bölgede uzun yıllar önce inşa edilen hatların artık ihtiyacı karşılamaması ve kesintilerin yaşanması sebebiyle çalışmalarımızı başlattık. 2 bin 700 metrelik içmesuyu hattını yeniledik. Bölgede musluklara bol ve temiz içmesuyu ulaşacak. Hayırlı olsun” denildi.