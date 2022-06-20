30 milyon liralık projede saha çalışmaları başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Erenler ilçesi Hacıoğlu ve Dilmen mahallelerinde hayata geçirilecek 12 bin 800 metre içmesuyu ile 13 bin 375 metre yağmursuyu hattı için saha çalışmalarını başlattı. Yer tesliminin ardından saha çalışmalarına hızla başlanan proje tamamlandığında ise bölgenin altyapısı Sakarya'ya yakışır bir şekilde geleceğe hazır hale gelecek. Sakarya'nın kaliteli içmesuyu kesintisiz bir şekilde musluklara ulaştırılırken aynı zamanda yeni yağmursuyu hattı ile yoğun yağışlarda dahi bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara erkenden önlem alınmış olunacak. Çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, maliyeti 30 milyon lira olan projede 2 mahalledeki altyapılarının garanti altına alınacağı belirtildi.