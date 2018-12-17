300 bisiklet sahiplerini buldu

Çekilişte kazanan isimler www.sakarya.bel.tr adresinde. Kazananlar 19-22 Aralık tarihlerinde Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'nda bisikletlerini alabilirler.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası açılış töreninde Başkan Toçoğlu tarafından müjdesi verilen 300 adet bisikletin çekilişi gerçekleştirildi. Yapılan çekiliş ile 300 bisikletin sahipleri belli oldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, “Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası açılış töreninde 200 adet bisikleti kura ile sahiplerine ulaştırmıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'nun müjdesiyle de sayıyı toplamda 500'e çıkardık. Kalan 300 talihli kurul tarafından çekilen kura ile belirlendi. Büyükşehir olarak spora ve spor mekânlarına büyük önem veriyoruz. Bisiklet yolları ve tesisleri, futbol sahaları, basketbol sahaları, parklar, yürüyüş yolları ve birçok spor mekanını Sakarya'ya kazandırdık. Sakarya'yı bir spor şehri yapma konusunda ciddi adımlar attık. Atmaya da devam ediyoruz.”

“Hayırlı olsun”

Bayraktar sözlerinin devamında, “300 adet bisikletin 71 adedi 8-14 yaş, 229 adedi ise 14 yaş üstü. 8-14 yaş bisiklet kategorisindeki 71 çocuğumuza çekiliş yapmadan bisikletlerini teslim edeceğiz. Kalan 229 bisikletin ise çekilişlerini gerçekleştirdik. Talihlileri belirledik. Bisiklet kazanan vatandaşlarımız bisikletlerini Ayçiçeği Vadisi ve Bisiklet Adası'ndan 19-22 Aralık günleri 09.00 ve 17.00 saatleri arasında çekiliş biletleri ve kimlik kartlarıyla gelerek bisikletlerini alabilirler. Aynı zamanda bisikletlerimizin yanında 300 adet bisiklet kaskını da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız (241 20 02) telefon numarasından Spor Şube Müdürlüğümüzden bilgi alabilirler. Vatandaşlarımız, çekiliş listesini (sakarya.bel.tr) adresinden görebilirler. Şimdiden hayırlı olmasını diliyor, kazasız bir sürüş temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.