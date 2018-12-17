33 milyonluk dev altyapı yatırımı tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, SASKİ tarafından Karapürçek ve Akyazı Küçücek'te hayata geçirilen içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarını kapsayan 33 milyonluk dev projede çalışmaların tamamlandığını ve hatların devreye alındığını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Karapürçek ve Akyazı Küçücek'te hayata geçirilen içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarını kapsayan projede çalışmalar tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “33 milyonluk dev projemiz kapsamında bölge halkımızın hayatını her anlamda daha da kolaylaştıracak çalışmalara imza atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah güçlü altyapıya yönelik bu çalışmalarımızla Karapürçek ve Küçücek'in üstyapısı da en güzel şekilde yenilenecektir” diye konuştu.

“İnsan odaklı hizmetler”

Kış mevsiminin etkisini iyiden iyiye hissettirmesine karşın altyapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyleyen Başkan Toçoğlu, “Hamdolsun şehrimizin dört bir yanında önce insan diyerek nitelikli altyapı hizmetlerini hayata geçirdik. Karapürçek ve Küçücek'te de musluklara birinci sınıf içmesuyunu ulaştırmak için 148 kilometre uzunluğunda içmesuyu hattı ve 3 bin metreküp hacme sahip bir depo inşa ettik. Karapürçek'in İnönü, Cumhuriyet, Ahmetler ve Yazılıgürgen Mahalleleri ile Akyazı'nın Küçücek İstiklal ve Küçücek Cumhuriyet Mahallelerinin içmesuyu şebekelerini yeniledik. Ayrıca Akyazı'nın Kepekli, Bedil Kazancı ve Akbalık Mahalleleri ile Karapürçek'in Harmanlı Mahallelerinde bulunan şebeke hatlarını projemiz kapsamındaki isale hattı ile buluşturarak yeni içmesuyu hattımıza entegre ettik” ifadelerini kullandı.

“Hayırlı olsun”

Yatırımın hayırlı olmasını söyleyen Başkan Toçoğlu, “Şehrimizin çevresine ve doğal su kaynaklarına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak kanalizasyon ağımızı genişletmeye, Sakaryamızı atıksu arıtma tesisleri ile buluşturmaya devam ediyoruz. Karapürçek ve Küçücek'te de 78 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 6 adet paket terfi merkezini tamamladık. Bölgede toplanan atıksuları Akyazı Atıksu Arıtma Tesisi'ne ulaştırmak için kanalizasyon hattımızı 40 metre uzunluğundaki asma köprü ile Bıçkıdere Çayı üzerinden, 120 metre uzunluğundaki betonarme çelik köprü ile de Mudurnu Çayı üzerinden geçirdik. Proje kapsamında 4 bin 300 metrelik yağmursuyu hattının ve 182 adet ızgaranın imalatını tamamladık. Çalışmalarımızı tamamlayarak içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarımızı devreye aldık. Altyapının ardından bölgede asfalt çalışmalarımızı da neticelendirdik. Karapürçek ve Küçücek'e hayırlı olsun” şeklinde konuştu.