34 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak içme suyuna ulaşıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) alternatif içme suyu kaynaklarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda hız kesmiyor. Nüfus oranı hızla artan Karasu ve Kocaali sınırındaki Kuyumculu bölgesinde çalışma yapan ekipler, 3 farklı noktada yapılan sondajda toplamda 150 metrelik kuyu açıldı. İşlemler sonunda 85 litre/saniye debili kaliteli içme suyu kaynağına ulaşıldı. Bu sayede bölgede 34 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak su kaynağı iletim hattı üzerinden dağıtılmaya başlandı.

SASKİ'den yapılan açıklamada, “Dünya genelinde, kuraklık riskinin hayatı tehdit ettiği böyle bir dönemde alternatif kaynak oluşturma çalışmalarımızı hızlandırdık. Şehrin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına birçok noktada sondaj işlemlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Doğal cennet olarak nitelendirilen şehrimizdeki doğal içme suyu kaynaklarını kuraklık tehdidinden uzak tutmak için şehrimizin ihtiyacını alternatif kaynaklar üzerinden sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda kuzey bölgesinde Karasu ve Kocaali sınırındaki Kuyumculu bölgesinde 3 farklı sondajda 34 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak kaliteli içme suyuna ulaştık ve halkımıza ulaştırmak adına hattımızı devreye aldık, şehrimize hayırlı olsun” denildi.