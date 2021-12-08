35 bin metrelik içme suyu hattının çalışmalarına başlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), gerçekleştirdiği çalışmalarla şehrin altyapı ağını genişletmeye devam ediyor. Artan nüfus ve yeni yerleşim yerlerinin imara açılmasıyla birlikte yoğun mesai yürüten SASKİ ekipleri şehrin her noktasına kaliteli ve kesintisiz içme suyunu ulaştırmak için yeni projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda Kocaali ilçesi Alandere mahallesinde yapımına başlanan 35 bin metrelik yeni içmesuyu hattı bölgenin bugününe ve geleceğine hizmet verecek. Mevcut içme suyu hattına entegre edilecek hattın yüzde 40'lık kısmı tamamlandı.