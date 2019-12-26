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4 ayrı ikametten televizyon çalan 3 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 4 farklı ikametten televizyon çalan 3 şüpheli polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 4 farklı ikametten televizyon çalan 3 şüpheli polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesinde 4 farklı ikametten televizyon çalınması olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde 4 hırsızlık olayını da gerçekleştirilen şüphelilerin, hırsızlık suçlarından çok sayıda kayıtları bulunan A.K. (23), B.H. ve (19), V.Ç. (26) olduğu tespit edildi. Ekiplerce takip altına alınan ve Adapazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli de aynı araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan, araçta yapılan aramalarda ise ikametlerden çalınan 2 adet televizyon ve 1 adet motorlu testere ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki gerçekleştirilen sorgularında A.K.'nın cezaevi firarisi ve önceki tarihlerde de Hendek ilçesinden çalınan bir otonun faili olduğu belirlendi. İkametlerden çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, olayla alakalı yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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