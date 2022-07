4 farklı ülkeden gelecek gençler Sakarya'da afetlere hazır hale gelecek

Erasmus+ projesi çerçevesinde İspanya, Slovakya, Yunanistan ve Romanya ülkelerinden Eylül ayında Sakarya'ya gelecek olan 36 genç, AFAD tarafından verilecek eğitimler ile afet ve acil durumlara hazır hale getirilecek.

AFAD Sakarya İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Eylül ayında Sakarya'da uygulanacak olan ‘Erasmus+ Right Action İs The Way The Prevention!' isimli gençlik değişimi projesi Türkiye koordinatör ülke olmak üzere; İspanya, Slovakya, Yunanistan ve Romanya ortaklığında düzenlenecek. Proje çerçevesinde 36 gencin, afet ve acil durumlara hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Yerel, ulusal ve uluslararası projelerinde yer almak isteyen herkesi AFAD Gönüllüsü olmaya davet ederek proje hakkında bilgiler veren AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, “Uluslararası alanda risk azaltma çalışmalarımız Erasmus+ projemiz ile devam ediyor. Sakarya AFAD İl Müdürlüğü olarak hazırladığımız ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen; Türkiye, İspanya, Slovakya, Yunanistan ve Romanya ortaklığı ile projemizi 36 genç ile Eylül ayında Sakarya'da uygulayacağız. Bu projeyle amacımız şudur; saydığım ülkelerden gelecek olan 36 genci afetlere hazır hale getirmek. Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken işlemlerle alakalı 5 ülkeden gelen 36 gencimizi burada bilgilendirip, eğitim vermiş olacağız. Sakarya AFAD İl Müdürlüğü olarak bu projemizi inşallah başarılı bir şekilde gerçekleştireceğiz ve bundan sonra da hem ulusal hem de uluslararası projeleri yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.