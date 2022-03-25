4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın ilçenin dört bir yanından görüldü. Bina sakinleri, itfaiyenin yangına müdahalesini ise korku dolu gözlerle izledi.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Selimiye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Alev alev yanan çatıdan çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, ilçenin birçok noktasından da görüldü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina sakinlerinin itfaiyenin alevlere müdahalesini korku dolu gözlerle izlediği olayda çatı kullanılamaz hale gelirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.