4 kuşaktır ağızları tatlandıran firmaya ‘Altın Kabak' ödülü

1928 yılında Sakarya'da hizmet vermeye başlayan ve 4 kuşaktır şehrin tescilli ürünü ıslama köfte ve kabak tatlısıyla ağızları tatlandıran Köfteci İsmail, ‘Altın Kabak' ödülüne layık görülerek başarısını taçlandırdı.

Altın Kabak Ödülleri her sene olduğu gibi bu sene de gösterişli bir organizasyonla gerçekleşti. Edebiyat, sanat, sağlık, medya ve iş dünyasının başarılı isimleri farklı alanlarda gösterdikleri başarı ile ödüllendirildi. Sektöründe fark oluşturan, yenilikçi yapılarıyla öne çıkan isimlerin ödüllendirildiği geceyi ise ünlü isim Tuğba Özay sundu. Sanattan edebiyata, sağlıktan gıdaya birçok dalda ödülün verildiği geceye Köfteci İsmail damgasını vurdu. 1928 yılında Sakarya'da hizmet vermeye başlayan Köfteci İsmail şehrin tescilli ürünü kabaktan en iyi tatlıyı yapan firma olarak ‘Altın Kabak' ödülüne layık görüldü. Köfteci İsmail'in ödülünü 4'üncü kuşak veliahtlar İsmail Cem Köprülüoğlu ve Eren Köprülüoğlu aldı. Sakarya'nın tescilli damak tadı ıslama köfte ve kabağını buluşturan Köfteci İsmail'in ‘Altın Kabak' ödülünü sunucu Tuğba Özay takdim etti.