4 mahalleye ulaşım sağlayan geçici köprü sular altında kaldı

Ekipler, ilçe genelinde su taşkınlarının zarar verdiği bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Dün itibari ile başlayan ve gece saatlerinde de devam eden sağanak yağış Sakarya genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok ilçesinde su taşkınları yaşandı. Akyazı ilçesi de sağanak yağıştan etkilendi. Dokurcun merkez ve Dedeler Mahalleleri ile Çaylar, Beyciler, Kuloğlu, Yeniköy ve Çakıllık mevkilerinde su taşkınları meydana geldi. Ayrıca Beldibi, Boztepe, Kayabaşı ve Mansurlar Mahallelerinin ulaşımını sağlayan geçici köprü de yıkıldı. Ekipler ilçede zarar gören bölgelerde gece saatlerinde başladıkları mesailerini sürdürüyor.

“4 mahallemizin yolu trafiğe kapalıdır”

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlçemizde etkili olan aşırı yağışların ardından Dokurcun merkez ve Dedeler Mahalleleri ile Çaylar, Beyciler, Kuloğlu, Yeniköy, Saz ve Çakıllık mevkilerinde meydana gelen su taşkınlarına Belediyemiz ve SASKİ ekipleri müdahalelerini sürdürüyor. Su taşkınlarının başladığı ilk dakikalardan itibaren tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. Aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde tüm kurumlarımızla birlikte sahada, vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Beldibi, Boztepe, Kayabaşı ve Mansurlar Mahallelerimizin yolu trafiğe kapalıdır. Vatandaşlarımızın dikkatine” ifadelerine yer verdi.