40 yıl önce ölen çocuklarının mezarını açtırdılar

Sakarya'da 40 yıl önce doğan ve henüz 1 günlükken hayatını kaybeden çocuklarını yıkayan din görevlisinin söylediği sözden etkilenen aile, 40 yıl sonra savcılığa başvurarak çocuklarının mezarını açtırdı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ikamet eden Çarkçı ailesinin 40 sene önce çocukları dünyaya geldi. Doğumunun 1'inci gününde bebek henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybetti. Acılı aile vefat eden çocuklarını Hendek ilçesi Süleymaniye Mahalle Mezarlığı'na defnetti. Çarkçı ailesi 40 yıl önce henüz 1 günlükken hayatını kaybeden çocuklarının acısını unutamadı. Ölen çocuklarını yıkayan din görevlisinin iddiaya göre, "Bu çocuk 3 aylık" demesinin üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen görevlinin sözünü bir türlü aklından çıkartamayan baba Adem Çarkçı, geçtiğimiz günlerde Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde çocukların karışmasının gündeme gelmesinin ardından, kendi çocuklarının da karışmış olabileceği ihtimaline karşılık savcılığa başvuruda bulundu.

Ailenin başvurusu savcılıkta kabul edildi ve 40 yıl önce hayatını kaybeden bebeğin mezarının açılmasına izin verildi. Süleymaniye Mahalle Mezarlığı'na defnedilen bebeğin mezarı ekiplerce açıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları boyunca baba Adem Çarkçı çocuğunun mezarı başından ayrılmadı. Sonlandırılan çalışmalar sonucunda mezarlık içerisinde hiçbir bulguya rastlanılamadı ve daha sonrasında açılan mezarlık tekrardan kapatıldı.