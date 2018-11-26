403 sporcu Öğretmenler Günü Karate Turnuvasında mücadele etti

Akyazı'da Öğretmenler günü vesilesiyle düzenlenen karate turnuvasında, 18 spor kulübünden 403 sporcu mücadele etti.

Akyazı'da 24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında karate turnuvasına gerçekleşti. Karate il turnuvası Akyazı Belediyesi destekleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile Akyazı Atatürk spor salonunda tamamlandı. 18 spor kulübünden 403 sporcunun katıldığı turnuvaya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Meydan Kobaş, Sakarya ASKF başkanı Yaşar Zımba, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Saha Komiserleri, daire müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Sakarya Karatesinin mimarı Meydan Kobaş, Meslek dersleri ve Din kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmeni, SBB Başkanı Zeki Toçoğlu'na çiçek takdim ederek Öğretmenler gününü kutladı. Karate antrenör ve hakemleri Avrupa, Dünya hakem kurulu üyesi Uğur Kobaş ve Milli takımlar menajeri Hikmet Şaha'ya Öğretmenler günü kutlama çiçeği takdim etti. Dereceye giren sporculara madalyaları protokol tarafından verildi.