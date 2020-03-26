55 bin öğrenciye canlı ders verildi

Korona virüsü sonrası alınan güvenlik önlemleri nedeniyle tüm derslerini öğretim üyeleri ile öğrencilerin etkileşimli bir şekilde ders yapabilecekleri sanal bir ortama taşıyan Sakarya Üniversitesi, ilk hafta dersleri sorunsuz bir şekilde işleyerek öğrencilerden de tam not aldı. Sakarya Üniversitesi olarak canlı ve etkileşimli ders yapmayı başaran birkaç devlet üniversitesinden biri olduklarına işaret eden Rektör Savaşan, canlı derslerde aynı anda sorunsuz bir şekilde 10 bin öğrencinin üzerine çıkabilen tek üniversite olduklarını aktardı. Prof. Dr. Savaşan, video dersleri değil canlı ve etkileşimli dersleri tercih ettiklerini vurgulayarak, “Bir haftada sayısal anlamda öğretim üyesi olarak bin 900'e, sanal sınıf olarak 5 bine, öğrenci sayısı olarak ise en az 100 bine ulaşmayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitimde SAÜ farkı

Geçtiğimiz hafta tüm hazırlıklarını tamamlayan SAÜ'nün ilk canlı ve interaktif dersi 23 Mart Pazartesi günü başladı. İlk gün 450 öğretim üyesi ile oluşturulan 680 sanal sınıfta 19 bin 851 öğrenci sisteme giriş yaparken, ikinci gün ise bu sayı 513 öğretim üyesi ile 748 sanal sınıfa ulaştı ve sisteme giren öğrenci sayısı 20 bin 190 oldu. YÖK'ün tatil kararının hemen ardından Üniversite Senatosunu topladıklarını dile getiren Savaşan, “Senatomuzda yapılan değerlendirmelerin sonucunda uzaktan eğitime geçme ihtimalinin belirdiği tespiti yapıldı ve bununla ilgili alınacak tedbirleri aramızda tartıştık. Üniversitemizin var olan uzaktan eğitim kabiliyetinin tüm üniversiteyi kapsayacak şekilde hizmet vermesi için teknik altyapıyı güçlendirme kararı aldık. Alınan bu karar doğrultusunda server kapasitesi üç katına çıkarıldı ve sisteme daha fazla öğrencinin girebilmesi için bant genişliği de yüzde 25 arttırıldı. Bu sayede şu an itibarı ile uzaktan eğitimimiz, öğrencilerimizin kendi evlerindeki internet problemlerini hesaba katmazsak, bizim açımızdan sorunsuz olarak devam etmektedir. Bunu da üniversitemizin uzaktan eğitim alanındaki birikimine ve olası durumları hızlı bir şekilde öngörüp bu alana yatırım yapmamıza borçluyuz” şeklinde konuştu.

Öncelik öğrencilerin güvenliği

Öğrencilerin güvenliğini öncelikleri haline getirdiklerini ifade eden Savaşan, öğrencilerin evlerinden dışarı çıkmadan eğitimlerine güvenli bir şekilde devam etmelerini sağlamak için gayret sarf ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Savaşan, “Öğrencilerimiz için ekibimizle birlikte üniversitede kalmaya ve uzaktan eğitim ile ilgili hizmeti sağlamaya devam ediyoruz. Burada bu işin emektarlığını yapan Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) yönetici ve ekibine, aynı zamanda bu birime ciddi bir destek sağlayan Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde yeni sisteme uyum sağlayan ve bu konuda büyük destekleri olan öğretim üyelerini de unutmamamız gerekiyor, kendilerine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektör Savaşan, uzaktan eğitim konusunda sosyal medya için #saüdecanlıdersteyim adıyla bir hashtag çalışması da başlattıklarını duyururken, ayrıca canlı yayın derslerinin video olarak sisteme depolandığını söyledi. Savaşan, dersi kaçıran veya tekrar etmek isteyen öğrencilerin dönem sonuna kadar cep telefonu, tablet veya bilgisayardan dersleri izleyebileceklerini de sözlerine ekledi.