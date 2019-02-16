İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

56 gündür aranan Alzaymır hastası ölü bulundu

Sakarya’da 56 gün önce kaybolan 85 yaşındaki Alzaymır hastası nehirde balık tutanlar tarafından ölü olarak bulundu.

Sakarya'da 56 gün önce kaybolan 85 yaşındaki Alzaymır hastası nehirde balık tutanlar tarafından ölü olarak bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya'da 56 gün önce evinden ayrılan ve bir daha geri gelmeyen 85 yaşındaki Alzaymır hastası Mehmet Güler, Sakarya Nehri Doğancılar Mahallesi mevkisinde balık tutan vatandaşlar tarafından suda ölü olarak bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Botla nehre açılan arama kurtarma ekipleri cesedi kıyıya çıkararak inceleme yaptı. Güler, incelemelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.