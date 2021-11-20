56 pilot engebeli arazide birinci olmak için yarışıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları verilen start ile başladı. 2 gün sürecek olan yarışlarda sporcular dereceye girmek için kıyasıya yarışacak.

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayak yarışları start aldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen yarışlara 28 araç ve 56 pilot katıldı. Sporcular, ‘Mukavemet' etabında dereceye girmek için kıyasıya yarışırken düzenlenen organizasyon yarın, ‘Gösteri' etabıyla devam edecek. Birincilik için kıyasıya mücadele eden sporcular yarın son bulacak yarışın sonunda ödülleriyle buluşacak.

54 Otomobil Sporları Kulüp Başkanı Bilal Bakan, “Etkinliğimiz Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak ulusal yarışı 28 araç, 56 sporcu yarışıyor. İki gün sürecek olan bir yarışımız var. Bugün burada ‘Mukavemet' dediğimiz orman etabını yarında ‘Gösteri' dediğimiz seyirci etabımızı Sakarya'mızın Off-Road tesislerinde yapacağız. Güzel bir seyir var, güzel bir ortam var, yarışmacılarımız çok memnun ve hava şartları çok iyi. Güzel gidiyor şimdilik. Son yıllarda çok yükselen bir spor dalımız talepler çok fazla, her yıl katılım çoğalıyor. İnşallah güzel yapılan tesislerde arkadaşlarımızı bu spora gönül verdireceğiz” dedi.