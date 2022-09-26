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56 yaşındaki adam, eşi tarafından evinde ölü bulundu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 56 yaşındaki vatandaş eşi tarafından evinde ölü bulundu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 56 yaşındaki vatandaş eşi tarafından evinde ölü bulundu.


Olay, Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Özden Aydın, evinde eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öden Aydın'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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