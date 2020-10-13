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6. Intraders Uluslararası Ticaret Kongresi tamamlandı

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından ‘6.

InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi' başarılı bir şekilde tamamlandı.


Intrader kongre koordinatörü Kürşat Çapraz başkanlığında düzenlenen 6. InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi 5-9 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi olarak başarıyla tamamlandı. Zoom üzerinden canlı yapılan kongre açılış konuşmalarını Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden Aktolkin Abubakırova, Romanya University of Craiova Dekan Prof. Dr. Adrıana Schıopoıu Burlea, India (TIAS) Tecnia lnstitute of Advanced Studies Prof. Dr. Rashmi GujratI, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti International Balkan University Dekan Prof Dr. Violeta Madjova, Lahore Pakistan College for Women University Sobia Hassan, Hindistan (LPU), Lovely Professional University U. C. Jha katılımlarıyla başladı. Sunum, yazım dili İngilizce ve uluslararası kongre kriterini sağlayan kongrede, Kazakistan, Hindistan, Endonezya, Pakistan, Mısır, Kuzey Makedonya, Romanya, Zambiya ve Filipinler'den araştırmacılar çalışmalarını canlı sunum ile gerçekleştirildi.

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