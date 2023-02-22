Sakarya'nın Karasu ilçesinde 6 katlı otelin çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın havadan da görüntülendi.

Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 102.Sokak üzerinde bulunan 6 katlı otelin çatı katında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelin çatı katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Adeta alevlerin geceyi aydınlattığı yangın, itfaiye, polis ve tedbir maksatlı sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.