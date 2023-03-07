6 maçtır mağlubiyeti olmayan Sakaryaspor, Samsunspor mesaisinde

Lig'in 25. haftasında konuk edeceği Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. 6 maçtır mağlubiyet görmeyen takımın teknik direktörü Taner Taşkın, “Geriden gelen bir takımımızın seri galibiyetleri bizi zirveye doğru yaklaştırdı” dedi.

Teknik Direktör Taner Taşkın gözetiminde Rüstemler Tesisleri'nde başlayan antrenman düz koşu ile başladı. İdman, istasyon çalışması, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla devam etti. Sakaryaspor - Samsunspor mücadelesi, 9 Mart Perşembe günü saat 20.00'da Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Yeşil-siyahlılar bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. Üst üste alınan galibiyetler hakkında konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, yakaladıkları seriyi kaybetmeden devam etmek istediklerini bunun içinde en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

“Geriden gelen bir takımımızın seri galibiyetleri bizi zirveye doğru yaklaştırdı”

Takım olarak en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirten Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Geriden gelen bir takımımızın seri galibiyetleri bizi zirveye doğru yaklaştırdı. Biz bu gidişatın devamını şükürler olsun getirebildik. Takım olarak daha iyi oynama ve mücadele etmemiz gerektiğini Denizlispor maçında sonra söylemiştik. İlk iki maç aldığımız galibiyetlerde gerçekten iyi işler ortaya koyduk. Bu deplasman galibiyetinde tabi rakibimizde can havliyle mücadele ediyor, düşmek istemiyor. Birde deplasmanda galip gelmek çok kolay değil bu saatten sonra bütün maçlarda ikinci devre çok daha zordur. Şampiyonluğa oynayan, küme düşme mücadelesi veren takımlar, play-offun için girmek için mücadele veren takımlar bunun zorlukları her zaman olacaktır. Samsunspor maçı 6 puanlık bir maç, şuanda 40 puanımız var, rakibimizin de 45 puanı var. Samsunspor'da çok güçlü oyuncular var ama bizde Sakaryaspor olarak iyi bir takım olduğumuzu geçtiğimiz 6 hafta içinde kanıtladık. Kendi saha ve seyircimiz önünde bu avantajı kullanmak istiyoruz. Bu maçı kazanmak içinde elimizden gelenin en iyisini yapmak içinde mücadele edeceğiz” dedi.