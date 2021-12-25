İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

6 milyondan fazla makaron ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde 6 milyon 150 bin adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaron ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gümrük kaçağı tütün mamulü ve türevlerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir kamyona operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon neticesinde 6 milyon 150 bin adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaron ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.