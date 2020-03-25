İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

600 kiloluk balyanın altında kalarak can verdi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir çiftlikte 42 yaşındaki vatandaş 600 kiloluk saman balyasının altında kalarak can verdi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir çiftlikte 42 yaşındaki vatandaş 600 kiloluk saman balyasının altında kalarak can verdi.


Olay, Adapazarı ilçesi İkizcemüslim Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde çiftlikte bulunan Hüseyin Ayna (42), isimli vatandaş balya indirdiği sırada üzerine düşen 600 kiloluk balyanın altında kaldı. Balyaların altında kalan Ayna'yı çiftlikteki diğer çalışanlar fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayna'nın öldüğünü belirledi.


Talihsiz adamın cenazesi savcı incelemesi sonrası otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.