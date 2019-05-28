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65 yaşındaki adam ATV altında kalarak hayatını kaybetti

Sakarya’non Ferizli ilçesinde ATV’nin kontrolünü kaybeden 65 yaşındaki adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Sakarya'non Ferizli ilçesinde ATV'nin kontrolünü kaybeden 65 yaşındaki adam aracın altında kalarak hayatını kaybetti.


Kaza, dün Ferizli ilçesi Göktepe Mahallesinde ormanlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Ahmet Göksu idaresindeki ATV idaresindeki araç, ormanlık alanda dağ yolundan aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araçtan dengesini kaybederek yere düşen sürücü Göksu, kendi kullandığı aracın üzerinden geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazada hayatını kaybeden 65 yaşındaki Ahmet Göksu'nun cenazesi Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.

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