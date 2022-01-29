7 farklı yerde hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 7 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Geyve'de 6 ev ve 1 işyerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Konulara ilişkin inceleme başlatan ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren F.A.'yı tespit etti.

Ekipler, yaptıkları operasyon neticesinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.