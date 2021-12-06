7 kişiye mezar olan patlama davasında 6'ncı duruşma

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşması başladı. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı'nın esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden dahi duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi de yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamayla alakalı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, hazırlanan 27 sayfalık iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, 7 sanık hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın altıncı duruşması Ferizli ilçesi Damlık Mahallesi'nde Adalet Bakanlığı tarafından 450 dönüm arazi üzerine kurulumu devam eden ve yaklaşık 3 bin kişilik kapasiteye sahip olacak cezaevi yakınında bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri salonunda başladı. Duruşmaya, tuksuz sanıklar fabrika sahiplerinden A.R.E.C. E.Ö, A.A, A.B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Fabrika sahiplerinden Y.C. ile H.A.V. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Tutuksuz müşteki sanık A.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Duruşma salonu ve çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler salona korona virüs tedbirlerine uygun olarak alındı. Yoklama alınması sonrasında celse arasında gelen belgeler zapta geçirildi. Patlamaya ilişkin 6'ncı duruşmada Cumhuriyet Savcısı'nın esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan, duruşma öncesinde ise salon önünde toplanan fabrika çalışanları ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları basın açıklamasında bulundu. Hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın kardeşi Merve Nur Yılmaz, “Hayatını kaybeden yakınlarımızın hakkını aradığımız için patron düşmanı, şovmen, provokatör ilan edildik. Bu saatten sonra hakaret ve tehdite maruz kalsakta bu işin peşini bırakmayacağız” derken, hayatını kaybeden işçi Sebahattin Tepeçınar'ın ablası Hatun Göktepe ise, “İşçi hakkını alana, adalet yerini bulana kadar biz bu yoldayız son nefesimize kadar bu işin peşini bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi.