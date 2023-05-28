7'den 70'e sokağa dökülüp seçim zaferini kutlamaya başladılar

Sakaryalı vatandaşlar 7'den 70'e sokağa döküldü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre elde ettiği zaferi kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre zaferle tamamlamasının ardından Sakaryalı vatandaşlar, partinin il binası önüne akın etti. 7'den 70'e herkesin toplandığı caddede vatandaşlar ellerinde bayraklar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Sakarya'da Cumhur İttifakı'na gönül veren vatandaşların kutlamaları il binası önünde devam ediyor.