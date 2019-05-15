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8 bin çocuk Tomurcukla çevre bilinci kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk’ projesinde 2018-2019 yılı eğitimleri tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk' projesinde 2018-2019 yılı eğitimleri tamamlandı.


İlkokul öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimlerle minikler çevreye karşı bilinçlendiriliyor. Çevrenin korunması, çevre bilincinin arttırılması için hayata geçirilen Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk bu yıl 77 okulda 8 bin minik öğrenci ile buluştu.


Konu ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk' projesinde bir dönemi daha tamamladık. 77 okulda yaklaşık 8 bin minik çevrecilerle buluştuk. Çevrenin korunması, çevre bilincinin artması ve geleceğe temiz bir çevre bırakılması adına eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eğitimlerimizde yer alan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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