8 farklı festivalde aday gösterildi, ‘En İyi Web Serisi' ödülüne layık görüldü

SAKARYA (İHA) – Bağımsız film severler için ‘Auteur Academy' adında eğitim platformu kuran Ali Mahir Aksu'nun, 8 farklı festivalde aday gösterilen web serisi, Hong Kong Uluslarası Festivalinde ‘En iyi Web Serisi' ödülüne layık görüldü.

Bağımsız film severler için ‘Auteur Academy' adında eğitim platformu kuran Ali Mahir Aksu, çekimlerini Los Angeles'ta yaptığı web serisi, 8 farklı festivalde aday gösterildi. Aday gösterilen web serisi ise Hong Kong Uluslarası Festivalinde ‘En iyi Web Serisi' ödülüne layık görüldü. Aksu, ödüle layık görülen ve 10 bölümden oluşan Masterclass tadinda ki web serisinin yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. Web serisinde Hollywood medya sektörünün önde gelen isimlerini konuk ederek onların sektöre, film yapımına ve hayata dair tavsiyelerini bir röportajla bağımsız film severlere sundu. Web serisi www.auteuracademy.com üzerinden sunularak sektör akreditasyonu olan bütün profesyonellere ve öğrencilere bedava olarak yayınlanıyor. Birçok beğeni toplayan web serinin ikinci sezonu yakın zamanda izleyiciyle buluşacak. Şirket, Auteur Academy markası adı altında Hollywood'un ilk bağımsız film inkubatorü olarak da ilk etkinliğini Sundance Film Festivali 2022'de yapmayı planlıyor.