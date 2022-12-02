8 milyonluk ilçe terminali hizmete açıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 5 bin metre kare alan üzerine inşa edilen ve 8 milyon 772 bin liraya mal olan ‘Akyazı İlçe Terminali' törenle açıldı.

Akyazı Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve maliyeti 8 milyon 772 bin lira olan terminalin inşası tamamlandı. Fatih Mahallesi'nde 5 bin metrekare alanda kurulan ilçe terminaliyle toplu

taşıma sistemine düzen getirilmesi hedefleniyor. Açılışta konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, göreve geldikleri günden beri ilçenin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını ve

Akyazı'nın ihtiyaçlarına yönelik çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

“Göreve başlamamızın 4'üncü yılında ilçemize önemli hizmetler kazandırdık”

İlçe terminalinin açılışında konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Uzun yıllardır eksikliğini hissettiğimiz ve çokça zikredilen Akyazı İlçe Terminalimizin açılışını yapıyoruz. Göreve başlamamızın 4'üncü yılında ilçemize önemli hizmetler kazandırdık. Açılışını gerçekleştirdiğimiz ilçe terminalimiz dış alanlarıyla birlikte yaklaşık 5 bin metrekare alanda kurulu, 300 metrekare terminal binası, oto yıkama alanı, güvenlik kulübesi, misafir otoparkları, 14 adet peron, taksi durağı, 9 adet bilet satış alanı, 1 adet marketle birlikte toplamda 8 milyon 772 bin liraya mal olmuştur. İlçemize uzun yıllar hizmet edecek olan bu terminalimizin şoför esnafımıza, ulaşım sektörüne ve tüm Akyazılılara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Gündüz-gece demeden çalışıyoruz”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Bizler, sizlerin ihtiyaçlarına en kısa sürede cevap verebilmek adına gündüz-gece demeden çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar bütün ilçe belediyelerimizle baş başa vererek yeni projeleri birlikte hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

“Bütün vatandaşlarımıza güzel hizmetler verecek”

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Bu güzel hizmetin açılışı için bir araya geldik. Yolculuk yapan, seyahat eden, şehir içi ve şehir dışı seyahat eden bütün vatandaşlarımıza güzel hizmetler verecek, hayatını kolaylaştıracak, gönüllerine dokunacak, görsel ve işlevsel olarak ta fevkalade güzel bir eser. Tebrik ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan duanın ardından protokolün katılımıyla açılış kurdelesi kesildi, yetkililer ve vatandaşlar otogarı gezdi. Programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, ilçelerin belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.