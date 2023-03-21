8 milyonluk projede ilk kepçeyi Başkan Soykan vurdu

İhale bedeli 8 milyon 200 bin lira olan ve Akyazı Belediyesi tarihinin ihale ile yapılan ilk yağmursuyu hattı projesinde çalışmalar, İnönü Mahallesi'nde Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın ilk kepçeyi vurması ile başladı.

Akyazı Belediyesi tarihinin ihale ile yapılan ilk yağmursuyu hattı projesinde çalışmalar İnönü Mahallesi'nde başladı. İhale bedeli 8 milyon 200 bin lira olan ve 7 bin 200 metre uzunluğundaki projenin başlangıcını iş makinesinin üstüne çıkan ve ilk kepçeyi vuran Belediye Başkanı Bilal Soykan yaptı. İş makinesi ile kanal açan Başkan Soykan, çalışmaları mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istediklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Yağmursuyu hattı çalışmalarının bitmesinin ardından da bu yıl içerisinde inşallah üstyapı ile asfalt çalışmalarının tamamlamış olacağız. Bu projemiz başta İnönü Mahallemiz olmak üzere Yunus Emre Mahallemize, Yeni Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi. İnönü Mahalle Muhtarı Bülent Kılıç da mahallede gerçekleştirilecek olan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Bilal Soykan'a teşekkür etti.