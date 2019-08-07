İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

800 metre uzunluğunda kablo çalan hırsızlara jandarma tokadı

Sakarya’da Türk Telekom’a ait yaklaşık 800 metre uzunluğunda kablo çalan 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya'da Türk Telekom'a ait yaklaşık 800 metre uzunluğunda kablo çalan 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerine Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi Merkez Sokak yol üzerinde bulunan Türk Telekom'a ait yaklaşık 800 metre uzunluğunda kablonun çalındığı ihbarı geldi. İhbar sonrası harekete geçen jandarma ekipleri olay yeri incelemelerinden sonra şahısların hırsızlık anında kullandığı araca ulaştı. Araçta yapılan inceleme sonrası araç içerisinde hırsızlıkta kullanılan kablo kesme aletleri ele geçirildi. Kablo hırsızlığı olayı firarilerinin izini süren jandarma elde ettiği bilgiler sonrasında şahısları tespit etti. Yapılan operasyon sonucu S.K. ve Ö.K. gözaltına alındı. Sorgu sırasında şahıslar kabloları bir dere kenarında yakarak plastiklerinden ayırarak Hendek merkezinde bir hurdacıya sattıklarını itiraf etti. Jandarma ekipleri tarafından hurdacıdan geri alınan çalıntı kablolar muhafaza altına alındı.


Öte yandan hırsızlığı gerçekleştiren şahıslar jandarma işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.