SASKİ tarafından Adapazarı'nın Süleymanbey, Bağlar ve Köprübaşı Mahallelerinde hayata geçirilen 8,2 milyonluk kanalizasyon projesinde çalışmalar sürüyor. Kurumdan yapılan açıklamada hattın 9 bin metrelik kısmının tamamlandığı belirtildi.

Çalışmalara yönelik olarak SASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Şehrimizin çevresini ve su kaynaklarını korumaya yönelik çalışmalarımızla kanalizasyon ağımızı her geçen gün daha da genişletiyoruz. Adapazarı'nın Süleymanbey, Bağlar ve Köprübaşı Mahallelerine 8,2 milyonluk yatırımla 19 bin 950 metre uzunluğunda atıksu altyapısı inşa ediyoruz. Projemizde şu ana 9 bin metrelik hat tamamlanmış durumda. Toplamda 3 adet olacak paket terfilerden bir tanesinin montajı gerçekleştirildi. Diğer iki paket terfinin montajı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Çalışmalar tamamlandığında bu üç mahalleden toplanan atıksular Karaman Atıksu Arıtma Tesisinde dünya standartlarında arıtılacak” ifadelerine yer verildi.

Atıksu arıtma tesislerimizin sayısını 6'ya çıkardıklarını belirten SASKİ müdürlüğü, “Şu ana kadar şehrimizde 2 bin 750 kilometrenin üzerinde kanalizasyon hattı inşa ettik. Atıksu arıtma tesislerimizin sayısını 6'ya çıkardık. Taraklı Atıksu Arıtma Tesisinde inşa çalışmaları hızla sürüyor. Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi için hazırlıklarımız devam ediyor. Atıksu arıtım oranlarında Türkiye ortalamalarının üzerinde yer alıyoruz. Yeni kanalizasyon hatlarımız ve atıksu arıtma tesislerimizle bu oranı daha yukarılara taşıyacağız. Şehrimiz için çalışmalarımız aralık devam edecek” denildi.