84 personelin katılımıyla ‘Doğada Arama Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirildi

AFAD, UMKE, itfaiye ile STK Arama Kurtarma ekipleri SAKE, AFGD ve İHH'nın da katılımıyla Sapanca Soğucak Yaylasında 84 personelle ‘Doğada Arama Kurtarma Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri Türkiye Afet Müdahale (TAMP) kapsamında hazırlanan Sakarya Afet Müdahale planı (TAMP Sakarya) çerçevesinde, Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planları kapsamında Yerel Düzey Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu Ana ve Destek Çözüm ortaklarının katılımı ile Sapanca Soğucak Yaylası Mevkiinde ‘Doğada Arama Kurtarma' Tatbikatı gerçekleştirdi.

Arama Kurtarma Birlik Müdürü Dr. Özge Aktaş Panta'nın koordinesinde tatbikata toplam 84 arama / kurtarma personeli ve 14 araç katıldı. Senaryo gereği gerçekleşen tatbikatta; Jandarma ekiplerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezimize gelen ihbarla spor faaliyetleri için Sapanca Soğucak Yaylasına çıkan gruptan iki vatandaş kayboldu. TAMP Sakarya Planına göre olay bölgesine sevk edilen ekipler bölgede kriz merkezi kurarak geniş çaplı arama - tarama çalışmaları başlattı. Arama kurtarma ekipleri belirlediği koordinatlar çerçevesinde iki ayrı bölgeye ayrılarak engebeli arazide kayıp vatandaşlara yaralı olarak ulaştı. Bulundukları engebeli bölgeden ekipler tarafından sedye yardımıyla kurtarılarak kazazedeler 112 ekiplerine teslim edildi.