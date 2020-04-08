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87 yaşındaki şehit babasına maaşını polis ekipleri teslim etti

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde korona virüsle tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 87 yaşındaki şehit babası Mustafa Uzun’un maaşı polis ekipleri tarafından çekilerek kendisine teslim edildi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde korona virüsle tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 87 yaşındaki şehit babası Mustafa Uzun'un maaşı polis ekipleri tarafından çekilerek kendisine teslim edildi.


Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelmişti. Önlemler kapsamında oluşturulan Vefa Destek Grupları, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu. Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ikamet eden ve şehit babası olan 87 yaşındaki Mustafa Uzun'un emekli maaşını polis ekipleri vermek istedi. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını ve Şehit Yakını Kimlik kartını Mustafa Uzun'dan alan polis ekipleri bankadan çektikleri emekli maaşını kendisine teslim etti.

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