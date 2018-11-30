9. Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Sakarya'da kurulan ve bugün dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit'in 9 yıldır aralıksız olarak düzenlediği Uluslararası Seramik Yarışması tamamlandı.

Türkiye'den ve tüm dünyadan toplam 164 başvurunun yapıldığı yarışmada, artistik alanda birinci olan öğrenci Anadolu Üniversitesi'nden Özge Tan olurken, endüstriyel alanda birinci olan öğrenci Sakarya Üniversitesi'nden Hande Burucuoğlu oldu. Kazananların ödüllerini; Seramik ve Cam Tasarımı Bölüm Başkanı Buket Acartürk, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Kadriye Didem Atiş, Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan takdim etti.

Gizemfrit'in Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü iş birliğiyle bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiği Uluslararası Seramik Yarışması'nın ödül töreni Sakarya Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde düzenlendi. Birincilerin yanı sıra endüstriyel ve artistik alanda 4 öğrenci de mansiyon ile ödüllendirildi. Sergilenmeye layık görülen 96 eser de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, 21 Aralık tarihine kadar Sakarya Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük, “Gençlerle buluşacağımız farklı platformlar yaratmaya önem veriyoruz. 2010 yılından bu yana düzenlediğimiz Gizemfrit Uluslararası Seramik Yarışması aracılığıyla binden fazla öğrenciyle bir araya geldik. Hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı üniversitelerinden gelen başvurular bizi mutlu ediyor. Yarışmamız global bir nitelik kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Amacımız bu yarışmayı küreselleştirerek, önümüzdeki dönemlerde dünyanın seramik sanatına ve sektörüne yön veren yarışması haline getirmek” dedi.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise, “Hem Sakarya Üniversitesi'nin hem de Gizemfrit'in çabalarıyla geleneksel hale getirdiğimiz ve 2010 yılından beri devam eden Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması, akademi - sanayi iş birliğinin en uzun soluklu örneklerinden biri. Biz bu yarışmanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yarışma ile sadece Türkiye'de değil tüm dünyadaki seramik alanında yetenekli farklı öğrencilere ulaşma fırsatı yakalıyoruz. Her yıl güçlenerek devam eden iş birliğimiz için Gizemfrit'e teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Her yıl jürisinde önemli isimlerin yer aldığı Uluslararası Gizemfrit Seramik Yarışması'nın bu yılki jürisi Uluslararası Seramik Federasyonu Üyesi İspanyol sanatçı Alberto Bustos'un yanı sıra Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü Bölüm Başkanı Buket Acartürk, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğretim üyesi Dicle Öney, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde öğretim üyesi Kaan Canduran, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Lerzan Özer, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Öğretim üyesi Ali Temel Köseler, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan yardımcısı Prof. Mustafa Ağatekin, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde Doçent Safiye Başar ve Gizemfrit Ar-Ge Merkezi Seramik Ar-Ge Müdürü Bünyamin Öztürk'ten oluştu.

Başvurular, 24 Eylül'e kadar internet sitesi üzerinden kabul edildi. Sergilenmeye hak kazanan eserlerin sahipleri eserlerini 5 - 21 Kasım tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü'ne teslim ettiler. 27 Kasım'da jüri değerlendirilmesinin ardından ödül kazanan eserler ve sergilenmeye hak kazanan eserler belirlendi. Artistik ve endüstriyel alanlarda başvuruların alındığı yarışmada iki alanda da birinci olan öğrenciye 6 bin TL para ödülü verilirken, 4 öğrenci de mansiyon ödülü olan 3 bin TL para ödülünün sahibi oldu.