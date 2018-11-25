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94 yaşındaki emekli öğretmene anlamlı ziyaret

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 94 yaşındaki emekli öğretmen Fazilet Bıçakçı’yı evinde ziyaret etti.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 94 yaşındaki emekli öğretmen Fazilet Bıçakçı'yı evinde ziyaret etti.



İlerlemiş yaşına rağmen öğretmenlik mesleğinin heyecanını ilk günkü gibi yaşayan 94 yaşındaki Emekli Öğretmen Fazilet Bıçakçı ziyaretten büyük onur duyduğunu belirterek, yeni nesil öğretmenlere çocukları çok sevmelerini ve onlara vatan millet sevgisini her zaman aşılamalarını tavsiye etti. Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleşen ziyarette emekli öğretmen Fazilet Bıçakçı ile öğretmenlik mesleği üzerine sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, isim adaşı emekli öğretmenin meslek hatıralarının çok önemli olduğunu ifade ederek, emekli öğretmenimizi genç öğretmenlerle bir araya getireceklerini söyledi.


Ziyarete, emekli öğretmenin çocuklarından Atıcılık Milli Takımlar Antrenörü Bülent Bıçakçı ile ailenin diğer üyeleri de katıldı.

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