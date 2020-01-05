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Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu 1. Başkanvekili oldu

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz Avrupa Wushu Federasyonu (EUWUF) 1.

Başkanvekili oldu.


EUWUF Kongresi Avrupa Birliği Başkenti Brüksel'de yapıldı. Dün yapılan kongreye katılan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Federasyonu (EUWUF) 1. Başkanvekili oldu.


12 Avrupa ülkesinin katıldığı kongrede Belçika Wushu Federasyonu Başkanı Patrik Van Campenhaut başkanlığa, Hırvatistan Wushu Federasyonu Genel Sekreteri Peter Turkoviç Genel Sekreterliğe getirildi. 2. Başkanvekili Bulgaristan Federasyonu Başkanı Stefan Kolev oldu.


Yapılan kongrede alınan karar gereği 2020 Avrupa Wushu Şampiyonası 28-31 Mayıs 2020 tarihlerinde Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde yapılacak.

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