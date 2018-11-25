Abhaz ve Çerkezler'den, Başkan Toçoğlu'na hizmet teşekkürü

Akyazı Balbalı Mahallesi'nde geçekleştirilen buluşmada Abhaz Kültür Derneği Başkanı Oral Kobaş, Kafkas Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarı, Abaza ve Çerkez büyükleri, dernek üyeleri ve mahalle sakinleri yer aldı. Programa ev sahipliği yapan mahalle sakinlerinden Hilmi Can, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kafkas Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarı ise, “2013 yılından bu yana dernekte görev alıyorum. O yıl Başkanımız Zeki Toçoğlu ile tanıştım ve ilk talep ettiğimiz şey derneğimize bir arsa tahsisi olmuştu. Kendisi bize arsayı tahsis etti. İki ay sonra inşa ettiğimiz dernek binamızın açılışını gerçekleştireceğiz. Başkan Toçoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Abhaz Kültür Derneği Başkanı Oral Kobaş, “Bir dili bir kültürü kadim bir geleneği yaşatmak için mücadele eden toplumumuza uzattığı el için, barışı ve sevgiyi teşhis eden yaklaşımınız için hem kardeş derneğimiz adına hem Sakarya Abhaz Derneği adına hem de toplumumuz adına Başkan Toçoğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz. Biz Büyükşehir Belediyemize giderken kendi evimize gider gibi sevinçle gidiyoruz. Bu duyguyu bize yaşattığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sakarya'da yaptığınız hizmetlerle ve güven veren duruşunuzla bu toplum ve bu şehir Toçoğlu'nu çok sevdi. İnşallah en kısa zamanda Abhaz Kültür Evi'ni de şehrimize kazandıracağız” diye konuştu.

Başkan Toçoğlu da, “Bu organizasyon için emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin de ifade ettiği gibi yaklaşık 10 yıldır beraber çalışıyoruz. İmkanlarımız dahilinde hemşehrilerimize, şehrimize hizmetler sunduk. Farklı kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığı Sakarya'mız da hemşehrilerimizin kendi gelenek, örf ve adetlerini yaşatmaları için katkılar sunduk. Kardeşlik coğrafyası Sakarya'ya hizmet bizim için büyük bir onur ve gururdur. Bizler biliyoruz ki geçmişinden kopanların geleceği olamaz. Geçmişlerini unutan insanların çocuklarına bırakacağı bir miras olamaz. Dolayısıyla farklı coğrafyalardan bu şehre yerleşen, kültür ve ananelerini yaşatan kültür derneklerimizin yaptığı çalışmaları çok önemsiyorum. Hamdolsun bizler de kültürel farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüyor ve çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Önümüzde bir süreç var. Allah hayırlısını nasip etsin. Özel bir günde böyle bir buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, hepinize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.