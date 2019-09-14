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Acarlar Longozu'na hafta sonunda yoğun ilgi

Sakarya’nın Karasu ilçesiyle Kaynarca ilçesi arasında yer alan ve Sakarya’nın saklı kalmış cenneti Acarlar Longozu’na vatandaşlar hafta sonunda yoğun ilgi gösterdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesiyle Kaynarca ilçesi arasında yer alan ve Sakarya'nın saklı kalmış cenneti Acarlar Longozu'na vatandaşlar hafta sonunda yoğun ilgi gösterdi.


Karasu ilçesi Müezzinler Mahallesi'ndeki Türkiye'nin tek parça halinde olan en büyük longozu olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu, bitki örtüsüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Zengin bitki florası ve 200'den fazla kuş türünü barındıran longoz, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Vatandaşlar longoza, yazdan kalma son hafta sonlarında yoğun ilgi gösterdi.


Longoza Türkiye'nin dört yanından gelen ziyaretçiler, doğanın güzellikleri arasında dolaşma imkanı buluyor. Erken saatlerde longoza gelen vatandaşlar akşam saatlerine kadar mesire alanında dolaşarak bu güzelliği fotoğraflar çekilerek ölümsüzleştirdi.

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