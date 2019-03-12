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Acı içinde kıvranan kangrenli sokak köpeği tedavi altına alındı

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde bedeninin bir bölümü kangren olduğu için aylardır acı içinde kıvranan sokak köpeğin, hayvanseverlerin yardımıyla tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bedeninin bir bölümü kangren olduğu için aylardır acı içinde kıvranan sokak köpeğin, hayvanseverlerin yardımıyla tedavi altına alındı.



Sakarya'da yakalandığı kangren hastalığı nedeniyle acı çeken sokak köpeğine hayvanseverler sahip çıktı. Üreme organını saran kangren nedeniyle acı içinde kıvranan köpek, İstanbul'dan gelen hayvanseverlerin yardımı ile tedavi altına alındı. Taraklı ilçesinde aylardır sokakta acılar içine kıvranan köpek olduğu haberini alan hayvanseverler, İstanbul'dan Taraklı'ya gelerek hayvanı koruma altına aldı. Acılar içinde kıvranan köpeği alan hayvanseverler, köpeği tedavisinin yapılması için İstanbul'a götürdü.

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