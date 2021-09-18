Açık alanda depolanan tonlarca saman alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde açık alanda depolanan samanların tutuşması ile çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 133 ton saman zarar gördü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Taşlık Mahallesi Nehir Caddesi üzerinde samanların bulunduğu açık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakup Işık'a ait olduğu öğrenilen samanların olduğu açık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken samanların sahibi Yakup Işık, yaklaşık 150 bin liralık zararı olduğunu belirtti.

Çalışanının arayarak samanların yandığını söylediğini ve geldiğinde acı manzarayla karşılaştığını Samanların sahibi Yakup Işık, “Biz burada kiracıyız. Sabah ahıra geldik işlerimizi hallettik ve gittik daha sonrasında çoban beni aradı ve yangın çıktığını söyledi. Buraya geldiğimizde de samanların yandığını gördük. Durum bundan ibaret 150 bin lira kadar da zararımız var. Burada şuanda 8 tır mal var ve her bir tır 500 balya saman alıyor. Ayrıca silaj var onların üstündeki çadırlar var” dedi.